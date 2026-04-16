Savona 4° vittoria di fila | il Chittolina esplode verso i playoff

Il Savona ottiene la quarta vittoria consecutiva grazie a una partita combattuta contro la Praese, conclusa con il risultato di 3-2. La squadra ha mostrato determinazione nel portare a casa i tre punti, mantenendo alta la serie di successi. La gara si è giocata allo stadio Chittolina, dove i tifosi hanno assistito a un incontro ricco di emozioni fino all’ultimo minuto.

Il Savona accende lo stadio Chittolina con una prestazione che lo proietta verso la fase decisiva della stagione, superando la Praese con un punteggio di 3-2. Il successo rappresenta il quarto traguardo consecutivo per i biancoblù, che ora si trovano in una posizione di vantaggio per l’accesso ai playoff dopo aver vinto quello che può essere considerato il primo vero test cruciale del periodo finale. L’equilibrio ritrovato tra campo e spalti. Oltre al risultato tecnico, la partita ha segnato un momento di svolta nel clima che circonda la squadra, dopo un periodo caratterizzato da alcune tensioni tra i sostenitori e gli atleti. La partecipazione massiccia dei tifosi ha trasformato l’atmosfera dello stadio, offrendo un supporto che Calcagno ha definito essenziale per il gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, 4° vittoria di fila: il Chittolina esplode verso i playoff Notizie correlate Playoff Challenge, seconda vittoria di fila per il Bisonte FirenzeIl Bisonte Firenze – Eurotek Laika Busto Arsizio 3-1 (18-25, 25-21, 25-9, 25-21) IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 11, Morello 2, Valoppi (L1), Zuccarelli... Leggi anche: Cengio in vantaggio: Zizzini segna, 11 utili di fila verso i playoff Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Under 20 Liguria: netta vittoria per la Rari Nantes Savona; Promozione A. Vittoria cruciale per il Savona: Praese sconfitta 3 a 2; A1 M. 21^ giornata. Recco a quota 63, Brescia e Savona ok; L’Atletica Arcobaleno Savona brilla ai Regionali su pista di Villa Gentile. Savona, 4 anni per un’operazione. La denuncia di un paziente in tvSavona – Quattro anni e mezzo di attesa per un intervento chirurgico. È l’odissea di un paziente albenganese, Carlo A., che dopo aver ispirato un’interrogazione portata in Regione dal consigliere Jan ... ilsecoloxix.it Savona È! facebook #SerieA1 RN Salerno-Ortigia 17-21 Pro Recco-RN Florentia 18-9 Olympic Roma-De Akker 13-11 Brescia-Vis Nova 22-17 Trieste-RN Savona 17-19 league table (top5) 1 Pro Recco 63 2 Brescia 60 3 RN Savona 54 4 Posillipo 38 5 Trieste x.com