Cengio in vantaggio | Zizzini segna 11 utili di fila verso i playoff

Nella partita disputata allo stadio P. Salvi, la squadra di casa ha segnato il primo gol al 40° minuto grazie a Zizzini. La gara si svolge domenica 29 marzo 2026, tra Cengio e Ospedaletti. Con questa rete, il Cengio si porta avanti e si avvicina ai playoff, avendo ora 11 risultati utili consecutivi.

Lo stadio P. Salvi ospita oggi, domenica 29 marzo 2026, lo scontro tra Cengio e Ospedaletti, dove la squadra di casa ha già trovato il vantaggio grazie a Zizzini al 40° minuto. La partita, iniziata alle 15:02 sotto la direzione dell’arbitro Dinapoli Simone, vede il Cengio confermare una serie positiva di undici risultati utili consecutivi, avvicinando la squadra alla lotta per i playoff. L’Ospedaletti, arrivato da una schiacciante vittoria per 7 a 2 contro il Borghetto, cerca di replicare quel successo ma si trova momentaneamente in svantaggio nel primo tempo. Il gol del Cengio nasce da un’azione precisa: dopo una conclusione di Siri respinta dal portiere Bazzoli, è Zizzini ad arrivare per primo sulla palla e siglare l’1-0 che mette in difficoltà gli ospiti granata. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cengio in vantaggio: Zizzini segna, 11 utili di fila verso i playoff Articoli correlati Lanciano trionfa: 4-0 e 19 utili di fila verso lo scudettoLa ventinovesima giornata di Eccellenza Abruzzo ha il Lanciano consolidare la vetta con un netto 4-0 sul Mosciano, mentre l'Angolana ha compiuto una... NBA: Detroit prima squadra Est ai playoff, Boston vince la quarta di fila. Houston ferma Atlanta a 11I Pistons battono Golden State 115-101 con Duren da 23 punti e raggiungono Oklahoma e San Antonio nella lista delle squadre già qualificate.