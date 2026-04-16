Saviano vince in tribunale contro Salvini | Assolto dopo 8 anni

Dopo otto anni di processo, lo scrittore è stato assolto dall'accusa di diffamazione nei confronti di un ex ministro dell’interno. La vicenda nasce da una frase in cui si riferiva a una figura politica come “ministro della mala vita”. La sentenza ha confermato l’assoluzione, chiudendo così un procedimento giudiziario durato quasi un decennio.

“Assolto! Per aver definito Matteo Salvini ‘ministro della mala vita’ sono stato trascinato in tribunale e oggi, dopo otto anni, sono stato finalmente assolto”. Così Roberto Saviano esulta sui social dopo l'assoluzione nel processo contro Matteo Salvini che lo vedeva imputato per diffamazione.🔗 Leggi su Casertanews.it

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