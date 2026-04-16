Roberto Saviano ha commentato l’assoluzione da parte del giudice monocratico di Roma, che lo ha prosciolto dall’accusa di diffamazione nei confronti del Ministro Matteo Salvini. Saviano ha affermato di essere stato perseguitato per anni e che Salvini aveva cercato di togliere la sua scorta. La vicenda riguarda un procedimento legale in cui il giornalista era coinvolto e si è conclusa con l’assoluzione.

Roberto Saviano, a LaPresse, commenta l’ assoluzione, da parte del giudice monocratico di Roma, dall’accusa di diffamazione nei confronti del Ministro Matteo Salvini. “Salvini per anni mi ha perseguitato letteralmente, facendo campagne elettorali su di me. Soprattutto, lo ricorderete, continuando a dichiarare che avrebbe tolto la mia scorta. Questa sentenza ci dimostra che lui aveva preso in considerazione la possibilità di consegnarmi ai clan. Chi chiede di togliere la scorta a chi è scortato dallo Stato, senza tra l’altro addurne una motivazione, sta accettando di consegnare la persona ai clan”, ha detto lo scrittore. “Questa sentenza per me, soprattutto, va a sottolineare questo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Saviano: "Perseguitato per anni da Salvini, voleva togliermi scorta"

Roma, Saviano assolto: Salvini voleva togliermi la scorta per consegnarmi ai clan

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