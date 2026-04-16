Roberto Saviano assolto nel processo contro Matteo Salvini voleva togliermi la scorta e consegnarmi ai clan

In aula si è conclusa la vicenda giudiziaria che vedeva coinvolti Roberto Saviano e Matteo Salvini. L'accusa di diffamazione nei confronti dello scrittore è stata rigettata, portando alla sua assoluzione. La causa era nata da dichiarazioni pubbliche fatte da Salvini, che aveva espresso opinioni sulla sicurezza e le minacce di camorra legate a Saviano. La sentenza ha confermato l'assenza di responsabilità penale per l'autore.

Lo scrittore e giornalista Roberto Saviano è stato assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Il leader della Lega aveva fatto causa a Saviano nel 2018, quando lo scrittore lo aveva definito “ministro della malavita“, citando un’espressione coniata dall’intellettuale di inizio ‘900 Gaetano Salvemini per descrivere il comportamento dell’allora presidente del Consiglio e Ministro dell’Interno Giovanni Giolitti. Saviano assolto dall'accusa di diffamazione Le dichiarazioni di Saviano dopo la sentenza Chi era Gaetano Salvemini e da dove viene l'espressione...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Roberto Saviano assolto nel processo contro Matteo Salvini, "voleva togliermi la scorta e consegnarmi ai clan" Roberto Saviano : L’assassinat de Mehdi Kessaci change complètement la donne en France Notizie correlate Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò “ministro della mala vita”Lo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo... Leggi anche: "Saviano sbaglia, la riforma Nordio non indebolisce la lotta ai clan". Parla l'ex capo della Dia Governale Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Donald Trump contro Giorgia Meloni, la previsione di Saviano: Tornerà da lei, in Europa non c'è più Orban; Donald Trump contro Giorgia Meloni la previsione di Saviano | Tornerà da lei in Europa non c' è più Orban; diMartedì, Roberto Saviano e Walter Veltroni tra gli ospiti. Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò ministro della mala vitaLo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo chiamato ... fanpage.it Saviano è stato assolto nel processo per diffamazione contro Salvini: lo aveva definito ministro della mala vitaLa decisione del giudice monocratico del tribunale di Roma. Lo scrittore di Gomorra aveva appellato così il leader leghista dopo alcune dichiarazioni del vicepremier sulla scorta a lui assegnata ... today.it LaPresse. . Roberto Saviano commenta la sua assoluzione dall'accusa di diffamazione contro Salvini. Lo scrittore interviene duramente ricordando le polemiche passate sulla sua scorta. Scopri nel video l'affondo contro il ministro e a chi ha dedicato questa se facebook