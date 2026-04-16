Saviano assolto per il ministro della Mala vita | i giudici riconoscono la critica politica Salvini attacca la sentenza

Il tribunale di Roma ha assolto l’autore di un articolo pubblicato nel 2018, nel quale aveva scritto sui social che un ex ministro dell’interno era stato definito “ministro della Mala vita”. L’accusa di diffamazione nei confronti dello scrittore è stata respinta, mentre l’ex ministro ha commentato criticamente la decisione dei giudici. La sentenza ha suscitato reazioni diverse tra le parti coinvolte.

Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha deciso per l’ assoluzione di Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini perché nel 2018 sui social, quando il leader della Lega era ministro dell'Interno, lo definì “ ministro della Mala vita ”. Lo scrittore nelle precedenti occasioni si era difeso sostenendo che la sua critica nasceva da una posizione culturale e politica ben precisa, citando Gaetano Salvemini per sottolineare una tradizione di denuncia morale nei confronti del potere. “Ministro della Mala vita”, quindi, è considerato dai giudici una legittima espressione di critica politica. Salvini, ha detto Saviano, “per anni mi ha perseguitato letteralmente, facendo campagne elettorali su di me”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Saviano assolto per il “ministro della Mala vita”: i giudici riconoscono la critica politica, Salvini attacca la sentenza Notizie correlate “Salvini ministro della Mala vita”. E Saviano viene assoltoIl giudice monocratico del tribunale di Roma ha deciso per l’assoluzione di Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini... Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò “ministro della mala vita”Lo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Torino, scommesse illegali con giocata assistita: assolti due imprenditori, due anni di carcere per un barista; Perché il colono in copertina disturba Israele; A Roma nasce DesTEENazione, nuovo spazio per adolescenti nell’XI municipio; Donald Trump contro Giorgia Meloni, la previsione di Saviano: Tornerà da lei, in Europa non c'è più Orban. Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò ministro della mala vitaLo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo chiamato ... fanpage.it Salvini ministro della Mala vita. E Saviano viene assoltoLo scrittore ha esultato sui social per la decisione del tribunale di Roma: Legittima ... ilgiornale.it "Salvini ministro della malavita", Roberto Saviano assolto dal Tribunale di Roma Non fu diffamazione ma legittima critica storica: cade l'accusa dell'ex ministro dell'Interno per i post del 2018. Una sentenza che fa giurisprudenza e ridisegna i confini tra insulto e facebook Roberto Saviano è stato assolto per avere definito Salvini, riprendendo l’espressione novecentesca di Gaetano Salvemini, “Ministro della Mala Vita”. Quando la smetteranno i politici di querelare giornalisti e scrittori e accetteranno inchieste e critiche politiche x.com