Salvini ministro della Mala vita E Saviano viene assolto

Il tribunale di Roma ha assolto Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini. La vicenda riguardava un post sui social del 2018, nel quale Saviano aveva scritto che Salvini era il “ministro della Mala vita”, all’epoca ministro dell’Interno. La decisione è stata presa dal giudice monocratico, che ha concluso il procedimento senza condanne o altre sanzioni.

Il giudice monocratico del tribunale di Roma ha deciso per l’ assoluzione di Roberto Saviano, accusato di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini perché nel 2018 sui social, quando il leader della Lega era ministro dell'Interno, lo definì “ministro della Mala vita”. Lo scrittore nelle precedenti occasioni si era difeso sostenendo che la sua critica nasceva da una posizione culturale e politica ben precisa, citando Gaetano Salvemini per sottolineare una tradizione di denuncia morale nei confronti del potere. “Ministro della Mala vita”, quindi, è considerato dai giudici una legittima espressione di critica politica. Salvini, ha detto Saviano, “per anni mi ha perseguitato letteralmente, facendo campagne elettorali su di me”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Salvini ministro della Mala vita”. E Saviano viene assolto DEFINI’ SALVINI “MINISTRO DELLA MALA VITA”: ASSOLTO! Notizie correlate Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò “ministro della mala vita”Lo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo... Roberto Saviano, definì Salvini "ministro della malavita": assoltoDefinì Matteo Salvini "ministro della malavita": assolto lo scrittore campano Roberto Saviano, su cui pendeva un'accusa di diffamazione nei confronti... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Salvini porta in piazza a Milano la remigrazione. Non potremo dire: Non li abbiamo visti arrivare; Mala Pasqua (sotto il segno di Piantedosi); Cosa contrasta (davvero) il Ddl Romeo. Salvini ministro della mala vita. E Saviano viene assoltoLo scrittore ha esultato sui social per la decisione del tribunale di Roma: Legittima ... msn.com Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò ministro della mala vitaLo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo chiamato ... fanpage.it Definire Salvini "il ministro della malavita" non costituisce reato. Roberto Saviano è stato assolto. Ha perso il "ministro dell'ignoranza", che non sa nemmeno chi sia Salvemini, né cosa e perché abbia scritto ciò che ha scritto. - facebook.com facebook