Roberto Saviano assolto | nessuna diffamazione contro Matteo Salvini

Dopo anni di processo, il tribunale ha assolto lo scrittore Roberto Saviano dall’accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini. La decisione conferma che non ci sono prove a sostegno dell’accusa. La vicenda si è conclusa con questa sentenza, che chiude definitivamente il procedimento legale. La notizia è stata comunicata dopo un procedimento durato diversi anni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La decisione del tribunale dopo anni di processo. Lo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini. Il procedimento giudiziario era nato da alcune dichiarazioni del 2018, quando Saviano definì l’allora ministro dell’Interno “ ministro della mala vita ”. Dopo un lungo iter durato anni, il tribunale di Roma ha stabilito che il fatto non costituisce reato, chiudendo così definitivamente la vicenda giudiziaria (salvo eventuali ricorsi). L’origine della controversia. Le frasi incriminate risalgono al 2018, in un contesto di tensione tra i due. Salvini aveva più volte criticato pubblicamente la scorta assegnata allo scrittore.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roberto Saviano assolto: nessuna diffamazione contro Matteo Salvini Roberto Saviano : L’assassinat de Mehdi Kessaci change complètement la donne en France Notizie correlate Roberto Saviano assolto nel processo contro Matteo Salvini, "voleva togliermi la scorta e consegnarmi ai clan"Lo scrittore e giornalista Roberto Saviano è stato assolto dall’accusa di diffamazione nei confronti del ministro delle Infrastrutture e dei... Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò “ministro della mala vita”Lo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo... Contenuti di approfondimento Roberto Saviano assolto nel processo contro Matteo Salvini, voleva togliermi la scorta e consegnarmi ai clanRoberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione nei confronti di Matteo Salvini: su cosa si basava la causa ... virgilio.it Roberto Saviano assolto nel processo per diffamazione a Salvini: lo chiamò ministro della mala vitaLo scrittore Roberto Saviano è stato assolto dall'accusa di diffamazione ai danni di Matteo Salvini, che lo aveva portato in tribunale per averlo chiamato ... fanpage.it