Uccide il gatto nel parco e cerca di cucinarlo per mangiarlo | arrivano i carabinieri a Sarzana

Un uomo è stato fermato dai carabinieri a Sarzana dopo aver ucciso un gatto in un parco pubblico e aver tentato di cucinarlo per mangiarlo. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto prontamente dopo la segnalazione di alcuni passanti. La scena si è svolta nel pomeriggio, attirando l’attenzione di chi si trovava nel parco. Le autorità stanno valutando eventuali reati e il comportamento dell’uomo.

Ha ucciso un gatto e poi ha provato a cucinarlo in un parco pubblico a Sarzana, in provincia di La Spezia. I passanti hanno chiamato i carabinieri, che hanno fermato e denunciato l’uomo, di nazionalità nigeriana. Il fatto è avvenuto vicino all’area giochi, in una zona già segnalata per degrado.🔗 Leggi su Fanpage.it

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