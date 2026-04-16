Sarno Sfida alla Corte Aragonese | viaggio nella storia al Borgo Terravecchia

A Sarno, le strade di Borgo Terravecchia sono il teatro di un progetto che coinvolge le nuove generazioni e il patrimonio storico locale. La seconda edizione di “Sarno. Sfida alla Corte Aragonese” si svolge tra eventi e iniziative che ripercorrono momenti della storia della città. Il percorso si concentra sulla memoria e sui luoghi emblematici, offrendo un’occasione per avvicinare il pubblico alle radici storiche del territorio.

A Sarno la storia cammina tra le strade e parla attraverso le nuove generazioni. È questo il cuore della seconda edizione di “Sarno. Sfida alla Corte Aragonese”, promossa dall’Associazione Sarnus e dal Comune di Sarno. Questa mattina, il Borgo Terravecchia si è trasformato in un vero e proprio.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Un viaggio nella storia della ferrovia: mostra alla biblioteca La RoccaLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Un viaggio... A Nepi un viaggio nella storia antica alla scoperta del rapporto tra uomo e apiSabato 28 febbraio alle ore 16,30 presso il Museo civico di Nepi è organizzata la presentazione del saggio di Giorgio Franchetti dal titolo...