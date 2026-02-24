A Nepi un viaggio nella storia antica alla scoperta del rapporto tra uomo e api

Giorgio Franchetti ha scritto un saggio che analizza il ruolo delle api nell’antico Mediterraneo. La causa è la crescente curiosità sul rapporto tra uomo e api nel passato, che ha portato alla presentazione del libro. L’evento si svolge al Museo civico di Nepi, sabato 28 febbraio alle 16,30, e invita i partecipanti a scoprire come le antiche civiltà utilizzavano le api e i loro prodotti. Un’occasione per conoscere meglio le radici di questa tradizione.

Sabato 28 febbraio alle ore 16,30 presso il Museo civico di Nepi è organizzata la presentazione del saggio di Giorgio Franchetti dal titolo “L'apicoltura nel Mediterraneo antico. Archeologia del rapporto tra uomo e api dalla preistoria alla tarda antichità”. Il volume offre al lettore un viaggio nel tempo per scoprire quale fosse il rapporto che le civiltà del Mediterraneo ebbero con le api e con il miele e quali tecniche di apicoltura svilupparono. Un percorso storico e geografico inseguendo idealmente Maia, un’ape conservata in ambra antica di milioni di anni e che porta il lettore alla scoperta di pitture rupestri neolitiche, di Egizi, di Mesopotamia, di Creta, di Grecia, di Malta e infine di Etruschi e Romani. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

