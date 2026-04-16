LIVE Nuoto Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | il giorno di Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio nei 100 sl

Oggi i Campionati Italiani di nuoto 2026 proseguono con le batterie delle gare veloci. La mattina si apre con i 100 metri stile libero donne, in cui Sara Curtis ha stabilito il miglior tempo delle qualificazioni con 52”76. La manifestazione si svolge in diretta, permettendo di seguire passo dopo passo le performance dei nuotatori impegnati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.49: Il programma del mattino proseguirà con le batterie delle gare veloci, a partire dai 100 stile libero donne, dove la più attesa è Sara Curtis (52”76), già protagonista in apertura di manifestazione. Alle sue spalle un gruppo molto compatto con Emma Virginia Menicucci, Chiara Tarantino e Sofia Morini, senza dimenticare il talento emergente di Alessandra Mao. Una gara che si preannuncia velocissima, con margini minimi per l’accesso alle finali. 9.47: A seguire entreranno in scena i 200 misti donne, una delle gare più complete del programma. I riflettori sono puntati su Sara Franceschi (2’10”95) e Anita Gastaldi (2’10”97), separate da appena due centesimi nei tempi di iscrizione, con Anna Pirovano pronta a inserirsi in una sfida che promette equilibrio e contenuti tecnici di alto livello.🔗 Leggi su Oasport.it

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