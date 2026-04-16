LIVE Nuoto Campionati Italiani 2026 in DIRETTA | Curtis brillante nei 100 sl bene Menicucci D’Ambrosio in scioltezza Finali dalle 17.15

Inizia la sessione mattutina dei Campionati Italiani di nuoto 2026, con la serie lenta dei 1500 stile libero. La giornata prevede anche le finali, che partiranno alle 17.15. Durante la prima parte, si sono distinti alcuni nuotatori, tra cui Curtis nei 100 metri stile libero, mentre Menicucci ha mostrato buone prestazioni. D’Ambrosio è apparso in forma durante le prime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01: Al via di questa breve sessione mattutina la serie lenta dei 1500 sl 11.00: Questi i finalisti dei 100 stile libero maschili: D’Ambrosio, Miressi, Zazzeri, Deplano, Frigo, Ballarati, Carraro, Actis Dato 10.58: Carlos D’Ambrosio con 48?80 vince l’ultima batteria, secondo posto per Deolano con 49?08, terzo Ballarati con 49?16 10.57: Lorenzo Zazzeri con 49?02 vince la penultima batteria sopravanzando Manuel Frigo in 49?11 10.56; Alessandro Miressi si aggiudica la quinta batteria con 48?87, secondo Conte Bonin con 49?38 10.54: Davide Dalla Costa si impone nella quarta batteria dei 100 stile con 50?00 che non gli permette di passare al comando 10.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Curtis brillante nei 100 sl, bene Menicucci. D’Ambrosio in scioltezza. Finali dalle 17.15 Notizie correlate LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio vogliono stupire nei 100 sl!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2026 in... Leggi anche: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2026 in DIRETTA: il giorno di Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio nei 100 sl Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Michele Lamberti da record! Novità Alzetta, deludono Pilato e Ragaini; Campionato Italiano Assoluto Unipol 2026: Analisi E Risultati LIVE Finali Day 1; Diretta streaming Campionato Italiano di Serie A Gold & Silver andata; Nuoto, Assoluti Riccione 2026: calendario, orari e dove vedere le gare in TV e streaming. LIVE Nuoto, Campionati Italiani nuoto 2026 in DIRETTA: Curtis e Angiolini, record italiani che fanno sognare! Tempone di Cerasuolo nei 100 rana!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 19.11: Ai 50 Cerasuolo, Poggio, Mancini 19,10: Questi i protagonisti della ... oasport.it Campionati Italiani nuoto 2026 oggi in tv: orari 15 aprile, programma, streaming, big azzurri in garaOggi, mercoledì 15 aprile, andrà in scena a Riccione la seconda giornata dei campionati italiani 2026 di nuoto. Nella piscina romagnola un day-2 che andrà ... oasport.it La squadra poirinese protagonista ai campionati italiani di duathlon #CorriereChieri #Edicola #Digitale - facebook.com facebook