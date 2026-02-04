Mauro Ermanno Giovanardi l’intervista al cantautore voce dei La Crus | Il suono nuovo della verità

Mauro Ermanno Giovanardi, voce dei La Crus, torna con un disco che segna una svolta. Il cantautore promette un lavoro più radicale e intimo, mescolando elettronica e poesia. In questa intervista, spiega che il nuovo album nasce dalla voglia di esprimere la verità senza filtri, mettendo in musica emozioni genuine e una forte esigenza etica.

Ci sono artisti che, col tempo, cercano conferme. Altri, invece, usano il tempo per disfarsene. Mauro Ermanno Giovanardi appartiene a questa seconda specie. Dopo una carriera lunga e coerente – prima con i La Crus, poi come solista – avrebbe potuto continuare a camminare su binari già battuti. E invece ha scelto il salto. Non per stupire, non per inseguire i suoni del momento, ma per restare fedele a se stesso. Per cambiare, per non smettere di cercare. Il nuovo EP A tutti i costi, uscito il 30 gennaio, non è solo un antipasto del disco in arrivo (E poi scegliere con cura, disponibile dal 20 marzo): è una soglia, un punto di passaggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

