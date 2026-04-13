Educare a una pace disarmata e disarmante | le Acli e la conferenza episcopale a colloquio a Sant’Angelo dei Lombardi

Le ACLI e la Conferenza Episcopale hanno tenuto un incontro a Sant’Angelo dei Lombardi, centrato sulla promozione di un approccio alla pace senza armi. L’obiettivo è sensibilizzare le persone sulla necessità di superare la cultura del conflitto armato e di educare le coscienze a valori di pace e dialogo. Durante il confronto sono stati condivisi spunti e proposte per rafforzare questa prospettiva in un momento segnato da numerosi conflitti nel mondo.

In uno dei momenti più oscuri della nostra storia, in una fase in cui ognuno sembra essersi ormai assuefatto alle cronache di guerra provenienti da ogni angolo di mondo, le ACLI continuano il loro impegno per educare alla pace, per superare la logica del conflitto armato, formare le coscienze e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Collettivo di artisti per una “pace disarmata e disarmante” Per una pace disarmata e disarmante: la Scuola Carlo Urbani s'interroga sul nostro tempoFano (Pesaro e Urbino) sabato 7 febbraio 2026 - C’è una parola che quest’anno la Scuola di Pace di Fano sceglie di mettere al centro, senza giri di...