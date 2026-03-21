Sabato 28 marzo 2026, alle ore 16:00, presso l’Ex edificio scolastico di Bagnoli, l’Associazione Oikia inaugura le attività del “Cantiere Oikia 2026”. L’evento segna l’avvio di un anno dedicato a iniziative di cultura, benessere e solidarietà nel territorio di Sant’Agata de’ Goti. La cerimonia vede la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e della comunità locale.

Tempo di lettura: 2 minuti Sabato 28 marzo 2026, alle ore 16:00, presso l’Ex edificio scolastico di Bagnoli, l’Associazione Oikia inaugura ufficialmente le proprie attività annuali con l’evento “Cantiere Oikia 2026”. Un appuntamento aperto alla cittadinanza e alle istituzioni per presentare un programma ambizioso volto a costruire, tessera dopo tessera, nuovi spazi di aggregazione e crescita sociale. L’incontro, che vedrà la partecipazione del Sindaco FF Dott.ssa Giovannina Piccoli, si aprirà con una riflessione sul ruolo cruciale del Terzo Settore oggi. Grazie agli interventi della Dott.ssa Barbara Minicozzi ( Esperta di Progettazione sociale e Terzo Settore ) e dello storico e giornalista Dott. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - A Sant’Agata de’ Goti apre il “Cantiere Oikia 2026”: un anno di cultura, benessere e solidarietà per il territorio

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