Servizio civile universale Meloni ai giovani | Candidatevi è un’esperienza che può cambiare la vita — bando 2026 ancora aperto 1,5 miliardi nel triennio

Il bando per il servizio civile universale 2026 rimane aperto, con una disponibilità di 1,5 miliardi di euro per il triennio. La presidente del Consiglio ha invitato i giovani a candidarsi, definendo l’esperienza come un’opportunità che può influenzare il loro percorso di vita. La legge che ha istituito il servizio civile è stata approvata venticinque anni fa, nel marzo del 2001.

A venticinque anni dall'approvazione della legge 6 marzo 2001, n. 64, che istituì il servizio civile universale nella sua forma attuale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha inviato un messaggio all'evento promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a Rozzano, in provincia di Milano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Servizio Civile Universale 2026: c’è il bando per i giovani della zonaUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... Leggi anche: Servizio civile universale, aperto nuovo bando volontari Una selezione di notizie su Servizio civile Temi più discussi: Il Servizio Civile Universale una manna dal cielo per il Comune che potrà garantire alcuni servizi; Abodi Dimissioni Santanchè? Meloni mio riferimento assoluto; La Giornata Parlamentare. Governo Meloni verso il rimpasto? Società partecipate, 112 incarichi da rinnovare; Notte di tensione in piazza ad Alfedena: rissa, indagano i Carabinieri. Servizio civile universale: Meloni, una straordinaria pagina di impegno, solidarietà, partecipazione attiva. Ai giovani, scommettete su voi stessiVenticinque anni fa si è chiusa una fase della nostra storia, quella dell’obiezione al servizio militare obbligatorio, e se n’è aperta un’altra, quella della libera scelta di tanti giovani di dedicar ... agensir.it I 25 anni del Servizio Civile Universale, il messaggio del presidente MeloniIl messaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, inviato all’evento promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a Rozzano (Milano), in occasione del venticinquesimo anniver ... msn.com Servizio Civile Universale - facebook.com facebook Servizio civile: Avis Toscana cerca tre giovani “ambasciatori” del dono a Grosseto - Il Giunco x.com