A Sanremo si avvicina la riapertura del bar Festival, un’icona della città, che tornerà ad essere gestito da una nuova proprietà entro la fine di questo mese. La trasformazione segna un momento importante per il cuore commerciale della località, che si prepara a riprendere vita con una gestione diversa. La struttura, nota per la sua lunga tradizione, riaprirà con un volto rinnovato e una proposta aggiornata per clienti e visitatori.

Il cuore commerciale di Sanremo si prepara a un cambio di passo significativo con la riapertura del bar Festival, previsto entro la fine di questo mese. La storica attività situata in via Matteotti, che vanta una licenza operativa attiva fin dal 1957, ha temporaneamente chiuso i battenti per permettere il passaggio di gestione dalla famiglia Compagnucci ai nuovi imprenditori Alessio Graglia e Olti Bilali. Un passaggio generazionale che consolida un modello di impresa locale. Dopo ben 37 anni di attività sotto l’egida di Fabio Compagnucci, il testimone della gestione del bar Festival passa a due figure già radicate nel tessuto economico matuziano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanremo, cambia il Bar Festival: nuova gestione per l’icona

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