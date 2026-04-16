Sannio sotto la minaccia sismica | l’81% dei comuni critici è qui

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo di Benevento, si è svolto un incontro tecnico sul rischio sismico in Campania, con particolare attenzione alla provincia di Benevento. È stato analizzato lo stato di vulnerabilità dei comuni della zona, con una particolare attenzione all’81% di essi considerati critici. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di valutare le misure di prevenzione e di intervento necessarie per affrontare eventuali emergenze sismiche.

Questa mattina, presso il Palazzo del Governo di Benevento, si è tenuto un importante confronto tecnico sul rischio sismico che interessa la Campania, con una particolare attenzione alla provincia di Benevento. L’incontro, promosso dalla Prefettura in sinergia con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Campania, ha riunito circa 70 rappresentanti delle amministrazioni locali insieme a professionisti appartenenti all’Ordine degli Ingegneri e degli Architetti per discutere le strategie di prevenzione e gestione delle emergenze. La geografia della vulnerabilità: l’81,25% dei comuni prioritari nel Sannio. I dati emersi durante il dibattito delineano un quadro estremamente preciso sulla distribuzione del rischio nel territorio regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sannio sotto la minaccia sismica: l’81% dei comuni critici è qui Notizie correlate Leggi anche: Classificazione dei comuni montani: "Rivisti i parametri, per fortuna. Ma restano ancora punti critici" Leggi anche: Madonie, scossa sismica di 3.2: Palermo in allerta, verifiche in corso nei comuni circostanti. Nessun danno per ora.