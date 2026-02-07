Classificazione dei comuni montani | Rivisti i parametri per fortuna Ma restano ancora punti critici

Castel del Piano torna a essere considerato comune montano. Il governo ha rivisto i parametri di classificazione, correggendo l’errore che aveva escluso il paese in passato. La decisione segue le proteste e le mobilitazioni dei cittadini dell’Amiata, che chiedevano di essere riconosciuti come territorio montano. Ora, con i nuovi criteri, anche Castel del Piano rientra tra quei comuni che riceveranno gli eventuali vantaggi e sostegni previsti. La modifica dei parametri sembra mettere fine a una polemica lunga e sentita nelle zone interessate.

Castel del Piano rientra nuovamente tra i comuni riconosciuti come montani. Il Governo ha infatti rivisto i parametri di classificazione, correggendo una precedente esclusione che aveva sollevato proteste e mobilitazioni nei territori interessati, in particolare sull' Amiata. Il risultato è arrivato al termine di una mediazione in Conferenza Stato-Regioni, ma — sostiene il Pd — "è frutto di un lavoro politico coordinato a più livelli: dalla mobilitazione del Pd Amiata Grossetana, all'impegno degli amministratori locali, fino all'azione parlamentare dell'onorevole Marco Simiani (nella foto)". "È una vittoria importante per Castel del Piano e per l'Amiata – commenta Federico Badini, coordinatore Pd dell'Amiata Grossetana –.

La Comunità Montana del Fortore ha approvato un deliberato per richiedere una revisione dei criteri di classificazione dei comuni montani, recentemente modificati a livello nazionale.

