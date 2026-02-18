Madonie scossa sismica di 3.2 | Palermo in allerta verifiche in corso nei comuni circostanti Nessun danno per ora

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 si è verificata nelle Madonie, provocando l’allarme tra i cittadini di Palermo. La scossa, causata da un movimento tellurico nel cuore della catena montuosa, ha fatto tremare alcune case e scuole nei comuni vicini. Le autorità stanno conducendo verifiche per assicurarsi che non ci siano danni o rischi immediati. Finora, nessun danno è stato segnalato.

Scossa nelle Madonie: Terremoto di Magnitudo 3.2 Allerta Popolazione Palermitana. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 ha scosso questa sera la provincia di Palermo, in Sicilia, generando apprensione tra i residenti delle Madonie. L'evento, localizzato nei pressi di San Mauro Castelverde, è stato avvertito in diversi comuni dell'area, senza per ora segnalare danni a persone o cose. La scossa, avvenuta alle 22:00 del 17 febbraio 2026, riaccende i riflettori sulla vulnerabilità sismica di una regione geologicamente complessa. Epicentro e Percezione della Scossa. L'epicentro del sisma è stato individuato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a una profondità di circa 7 chilometri.