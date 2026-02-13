Sanità territoriale si inaugurano le prime tre Case della comunità in provincia

Sanità territoriale, si inaugurano le prime tre Case della comunità in provincia di Agrigento. Oggi, nel comune di Porto Empedocle, sono state aperte le strutture per migliorare l’assistenza sanitaria nelle zone più periferiche, con un investimento di oltre 2 milioni di euro. Le nuove case della comunità offriranno servizi di medicina generale, specialistica e assistenza sociale direttamente sul territorio, riducendo così i tempi di attesa e avvicinando i medici ai cittadini. Questa prima tranche di aperture rappresenta un passo concreto nel processo di rinnovamento del sistema sanitario locale.

Prende il via in provincia di Agrigento il percorso di attivazione delle Case della comunità, nuovo modello di sanità territoriale pensato per avvicinare i servizi ai cittadini e garantire un'assistenza più accessibile e continuativa. Lunedì 16 febbraio saranno inaugurate le prime tre strutture, su un totale di diciannove previste nel territorio provinciale, segnando un passaggio strategico nel potenziamento dell'offerta socio-sanitaria locale. Le cerimonie si svolgeranno nel corso della giornata alla presenza dell'assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, che alle 10,30 inaugurerà la Casa della comunità di Ribera.