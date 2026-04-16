Sanità privata in sciopero | lavoratori in piazza per un contratto fermo da otto anni

I lavoratori della sanità privata sono scesi in piazza in protesta, chiedendo un nuovo contratto dopo otto anni di blocco. Nel frattempo, il settore continua a registrare utili e il volume d’affari ha raggiunto i 12 miliardi di euro. La manifestazione si è svolta davanti a una sede di rappresentanza, coinvolgendo diverse sigle sindacali e portando all’attenzione pubblica la questione delle condizioni contrattuali del settore.

Il motore della sanità privata italiana gira a pieno regime, macina utili e vede il proprio volume d’affari lievitare fino a 12 miliardi di euro. Eppure, per chi quel motore lo fa funzionare ogni giorno – infermieri, tecnici, operatori e personale amministrativo – il tempo sembra essersi fermato.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Sanità privata in Abruzzo, i sindacati: "Contratto fermo, lavoratrici e lavoratori senza tutele"«Sanità privata in Abruzzo: contratto fermo, lavoratrici e lavoratori senza tutele. Leggi anche: Protesta la sanità privata in Abruzzo: "Contratto fermo, lavoratrici e lavoratori senza tutele, serve un confronto vero" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sanità Privata. I sindacati: Il 17 aprile sarà sciopero; Sanità privata, confermato lo sciopero del 17 aprile; Sanità privata, verso lo sciopero del 17 aprile; Sciopero della sanità privata il 17 aprile, a rischio visite ed esami: cosa sapere. Sciopero sanità privata il 17 aprile 2026, stop a visite ed esami in Italia: gli orari e i servizi garantitiPer domani 17 aprile 2026 è stato proclamato uno sciopero nazionale della sanità privata per l’intera giornata: possibili stop a visite ed esami ... fanpage.it Sanità privata in sciopero venerdì 17 aprileSciopero nazionale venerdì 17 aprile proclamato dai sindacati dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità privata e delle Rsa (Residenze sanitarie assistite) per i rinnovi dei contratti nazionali ... temponews.it “Il settore della sanità privata, così come quello del terzo settore, dove prestano attività numerosissimi infermieri, sta vivendo una stagione di forte tensione a causa del mancato rinnovo del Contratto nazionale di lavoro, che ha impedito l’adeguamento retributi - facebook.com facebook I sindacati hanno confermato lo sciopero dei lavoratori della sanità privata di venerdì 17 aprile, circa 300 mila lavoratori coinvolti #ANSA x.com