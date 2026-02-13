Protesta la sanità privata in Abruzzo | Contratto fermo lavoratrici e lavoratori senza tutele serve un confronto vero

Le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl FP e Uil Fpl Abruzzo protestano davanti alla sede della Regione ad Avezzano, denunciando lo stallo nel rinnovo del contratto della sanità privata, che lascia lavoratrici e lavoratori senza tutele e senza prospettive di miglioramento.

I sindacati hanno deciso di scendere in piazza.

La tensione tra i lavoratori della sanità privata e delle RSA sale.

