Sanità privata Fvg in crisi | stipendi bassi e fuga di personale mettono a rischio servizi e sostenibilità regionale

La sanità privata in Friuli Venezia Giulia attraversa un momento difficile. Gli stipendi sono bassi e molti operatori decidono di andare via, lasciando le strutture senza personale. I sindacati Uil Fpl e Cisl Fp chiedono interventi urgenti, definendo la situazione “non più tollerabile”. Hanno già proclamato uno stato di agitazione per cercare di far ascoltare le loro istanze alla Regione.

La sanità privata in Friuli Venezia Giulia è al punto di rottura. Una situazione definita "non più tollerabile" dai sindacati Uil Fpl e Cisl Fp, che hanno proclamato lo stato di agitazione del personale impiegato nelle strutture private e nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) della regione. La decisione, presa sabato 7 febbraio 2026, è una risposta all'assenza di risposte concrete da parte del Ministero della Salute e della Conferenza delle Regioni, nonostante un incontro istituzionale tenutosi nelle settimane precedenti e la promessa di avviare un tavolo di confronto per il rinnovo dei contratti collettivi del settore.

Sanità privata FVG: sindacati in agitazione per stipendi inadeguati e fuga di personale verso il pubblico.

La sanità privata in Friuli Venezia Giulia è nel caos.

Dipendenti in fuga. L’identikit del Comune: "Stipendi bassi e cattive e condizioni di lavoro"

