Scioperano i lavoratori della sanità privata | Rinnovo immediato dei contratti nazionali e allineamento a quelli del pubblico

Venerdì 17 aprile si svolgerà uno sciopero nazionale nel settore della sanità privata, coinvolgendo anche la regione dell'Abruzzo. La protesta è stata indetta da tre sigle sindacali e interessa le strutture convenzionate e accreditate con il pubblico. I lavoratori chiedono il rinnovo immediato dei contratti nazionali e il loro allineamento a quelli del settore pubblico. La mobilitazione riguarda un settore che, secondo gli organizzatori, ha caratteristiche specifiche rispetto alla sanità pubblica.

Tocca anche l'Abruzzo lo sciopero nazionale della sanità privata, in programma venerdì 17 aprile. La protesta è stata proclamata da Cisl Fp, Cp Cgil e Uil Fpl e riguarda la sanità convenzionata e accreditata con il pubblico dove, dicono gli organizzatori dello sciopero, si consuma una delle più.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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