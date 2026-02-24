Sanità privata lavoratori in stato di agitazione per il rinnovo dei contratti

I lavoratori della sanità privata e delle Residenze sanitarie assistenziali sono in agitazione a causa del mancato rinnovo dei contratti. I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl dell’Emilia-Romagna denunciano che, a settimane dall’ultimo incontro ufficiale, non ci sono ancora novità concrete. La protesta coinvolge centinaia di operatori che chiedono condizioni di lavoro più dignitose e rispettose. Le loro richieste rimangono senza risposta, alimentando la tensione sul territorio.

I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl dell'Emilia-Romagna hanno proclamato lo stato di agitazione per i lavoratori della sanità privata e delle Residenze sanitarie assistenziali che, affermano i sindacati, "a distanza di settimane dall'incontro istituzionale del 22 dicembre scorso presso il Ministero della Salute, non ci sono ancora novità concrete sulla trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro."