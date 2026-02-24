Sanità privata lavoratori in stato di agitazione per il rinnovo dei contratti

I lavoratori della sanità privata e delle Residenze sanitarie assistenziali sono in agitazione a causa del mancato rinnovo dei contratti. I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl dell’Emilia-Romagna denunciano che, a settimane dall’ultimo incontro ufficiale, non ci sono ancora novità concrete. La protesta coinvolge centinaia di operatori che chiedono condizioni di lavoro più dignitose e rispettose. Le loro richieste rimangono senza risposta, alimentando la tensione sul territorio.

Sanità privata, lavoratori in stato di agitazione per il rinnovo del contrattoLa tensione tra i lavoratori della sanità privata e delle RSA sale.

