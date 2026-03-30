In un intervento congiunto, gli esponenti del IV Municipio hanno voluto rimarcare con forza l'importanza di un territorio che fa rete e che vede nelle istituzioni scolastiche il perno di un rilancio sociale condiviso Una giornata di festa, sapori e profonda integrazione territoriale quella che si è svolta presso l'itituto alberghiero Karol Wojtyla nel plesso di viale Tirreno, dove la Sagra della Cuddura e dei dolci pasquali ha dimostrato come la sinergia tra scuola e istituzioni possa dare frutti straordinari. Il Presidente del IV Municipio Rosario Cavallaro ha espresso grande soddisfazione per l'iniziativa sottolineando come la scuola Karol Wojtyla rappresenti una realtà fondamentale per il territorio e un presidio di cultura capace di dialogare costantemente con il quartiere. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Il IV Municipio celebra le tradizioni con la "Sagra della cuddura" al plesso Tirreno

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