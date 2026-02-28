Il rappresentante di Italia Viva ha commentato le dichiarazioni dei politici di centrodestra riguardo alla sanità a Civitavecchia, sottolineando che la narrazione attuale non rispecchia la realtà dei fatti. Ha ricordato che in passato sono stati ottenuti risultati concreti nel settore e ha ritenuto importante fare alcune precisazioni per chiarire la situazione reale del territorio.

Marietta Tidei chiarisce le affermazioni del centrodestra sulla sanità a Civitavecchia, sottolineando i progressi fatti negli anni passati. In merito alla sanità del territorio di Civitavecchia, e a quanto recentemente affermato da esponenti del centrodestra, ritengo doveroso fare alcune precisazioni. L’Asl Roma 4 è stata descritta dalla collega Emanuela Mari come la ‘cenerentola’ della Regione in termini di finanziamenti, prima dell’avvento del centrodestra. Una definizione che viene ripetuta con insistenza, ma che dimostra una conoscenza parziale di ciò che è stato fatto negli anni precedenti. Raccontare questo territorio come se fosse stato colpito dalle cavallette e come se solo oggi stesse rifiorendo grazie all’azione della Giunta Rocca è una narrazione fantasiosa e non corretta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Tidei (Iv), su Civitavecchia narrazione non corretta, in passato risultati concreti

