Visite mediche senza prenotazione inaugurata la nuova casa della comunità

Oggi a Rivarolo è stata inaugurata la nuova casa della comunità Celesia, situata in via Cambiaso 62 C. Si tratta di un presidio medico aperto al pubblico senza bisogno di prenotazione, con l’obiettivo di servire l’intera zona della Valpolcevera. L’inaugurazione ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione locale e operatori sanitari, che hanno partecipato all’evento di apertura.

È stata inaugurata oggi a Rivarolo la casa della comunità Celesia, in via Cambiaso 62 C, un nuovo presidio medico che punta a diventare un riferimento per tutta la Valpolcevera. La nuova struttura sarà aperta dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato. “Dopo la casa della comunità di Quarto anche oggi a Rivarolo non inauguriamo solo una struttura – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – ma un’idea precisa di sanità: una sanità che esce dagli ospedali per entrare nella vita quotidiana delle persone. Qui il cittadino non è più costretto a rincorrere i servizi, ma trova risposte coordinate in un unico luogo”. “La Casa della Comunità Celesia – prosegue Nicolò – è il simbolo di un cambio di passo: meno frammentazione, più integrazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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