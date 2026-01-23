L' allarme della Cgil sulla sanità romagnola | Carenza di personale e sicurezza a rischio Reparti allo stremo

L'allarme della Cgil sulla sanità in Romagna evidenzia una situazione critica, con carenza di personale e rischi per la sicurezza. La Fp Cgil denuncia reparti sotto pressione e operatori in condizioni di burnout, chiedendo interventi urgenti a Ausl e alle istituzioni per garantire servizi adeguati e tutela del personale. Una situazione che richiede attenzione immediata per evitare un peggioramento delle condizioni assistenziali.

Duro affondo del sindacato: "La tenuta del sistema non è più scontata: basta chiedere sacrifici, servono assunzioni subito" "La sanità romagnola è sotto pressione e le segnalazioni cadono nel vuoto". È duro l'affondo della Fp Cgil, che chiede un cambio di passo immediato a Ausl e politica di fronte a reparti sempre più sguarniti e operatori a rischio burnout. L'appello è chiaro: servono risorse e un piano vero per fermare l'emorragia di personale, specialmente nei reparti di Medicina, prima che sia troppo tardi. "La sanità pubblica romagnola è sempre più sotto pressione e la sua tenuta non può più essere data per scontata - afferma Fp Cgil -.

"Reparti allo stremo e sicurezza a rischio": la Cgil fa scattare l'allarme rosso sulla sanità romagnolaLa Cgil denuncia una situazione di criticità nella sanità romagnola, evidenziando reparti sotto pressione e rischi per la sicurezza degli operatori.

Sanità, l'allarme della Cgil: "La carenza cronica di personale mette a rischio assistenza e sicurezza"La sanità pubblica romagnola affronta una crescente difficoltà a causa di una carenza cronica di personale.

