Reparti allo stremo e sicurezza a rischio | la Cgil fa scattare l' allarme rosso sulla sanità romagnola

La Cgil denuncia una situazione di criticità nella sanità romagnola, evidenziando reparti sotto pressione e rischi per la sicurezza degli operatori. La Federazione dei lavoratori chiedere interventi tempestivi a Ausl e istituzioni per garantire servizi adeguati e tutelare il personale sanitario, ormai alle soglie del burnout. La questione richiede attenzione immediata per evitare il collasso del sistema e migliorare la qualità dell’assistenza.

“La sanità romagnola è sotto pressione e le segnalazioni cadono nel vuoto”. È duro l'affondo della Fp Cgil, che chiede un cambio di passo immediato a Ausl e politica di fronte a reparti sempre più sguarniti e operatori a rischio burnout. L'appello è chiaro: servono risorse e un piano vero per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Sanità, l'allarme della Cgil: "La carenza cronica di personale mette a rischio assistenza e sicurezza"La sanità pubblica romagnola affronta una crescente difficoltà a causa di una carenza cronica di personale.

