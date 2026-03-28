Condannato per maltrattamenti percosse e lesioni viene portato a Montorio

Da veronasera.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di sabato 21 marzo, i carabinieri della sezione radiomobile di Verona hanno arrestato un uomo di 35 anni di origine tunisina, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era stato condannato a quasi tre anni di carcere per maltrattamenti, percosse e lesioni. Successivamente, è stato trasferito nel carcere di Montorio per l’esecuzione della pena.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona hanno arrestato e accompagnato in carcere il 35enne, che deve scontare una pena di oltre 2 anni e mezzo di reclusioni Condannato a quasi tre anni di carcere, è stato condotto a Montorio per espiare la sua pena. Nella mattinata di sabato 21 marzo, sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona a trarre in arresto un 35enne di origine tunisina, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, sul quale pendeva l'ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della procura di Trieste. Concluse le formalità di rito, il 35enne è stato condotto nel carcere di Montorio, dove espierà la misura restrittiva della libertà personale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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