Maltrattamenti in famiglia 37enne ai domiciliari | moglie spinta su una stufa

Un uomo di 37 anni è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver spinto la moglie su una stufa. I carabinieri della Stazione di Pimonte hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare. L'intervento è avvenuto in seguito a una denuncia per maltrattamenti in famiglia. La vittima ha riportato lesioni a seguito dell'aggressione.

Tempo di lettura: 2 minuti I militari della Stazione Carabinieri di Pimonte hanno dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione degli strumenti elettronici di controllo, emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di un trentasettenne Pimontese per maltrattamenti in famiglia aggravati dal fatto di averli commessi in presenza di un minore e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Le indagini, espletate dai Carabinieri e coordinate da questa Procura della Repubblica, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltrattamenti in famiglia, 37enne ai domiciliari: moglie spinta su una stufa Articoli correlati Maltrattamenti in famiglia all'ex coniuge, 34enne spedito agli arresti domiciliariPer una condanna a un anno e otto mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso nel 2023 a Bologna L’uomo è stato... Roma: guida scooter rubati senza patente, 37enne ai domiciliariUn 37enne romano arrestato per aver guidato scooter rubati, ora agli arresti domiciliari. Approfondimenti e contenuti su Maltrattamenti in famiglia 37enne ai... Temi più discussi: Picchiava il compagno: la 37enne violenta condannata a 1 anno e 9 mesi; Picchia la moglie con un tubo, il figlio di 9 anni la salva chiamando i carabinieri: arrestato 37enne marocchino; Buona a nulla, ti rispedisco in Africa, marito violento sotto processo per maltrattamenti in famiglia; Il papà massacra di botte la mamma con un tubo, il figlioletto di 9 anni la salva. Pimonte, maltratta la moglie e la prende a morsi davanti al figlio: 37enne ai domiciliariNella giornata di ieri, i carabinieri di Pimonte hanno posto agli arresti domiciliari con l'applicazione degli strumenti elettronici di controllo, un trentasettenne Pimontese ... ilmattino.it Un 38enne di Cutro arrestato dopo anni di maltrattamenti in famigliaLa denuncia della donna ha fatto scattare l'indagine, che si è conclusa con l'applicazione della misura cautelare in carcere ... catanzaro.gazzettadelsud.it Il GIP impone un km di distanza: l’uomo è già a processo per maltrattamenti #Rimini #Cronaca x.com Il racconto di Lorenzo Ruggeri, indagato per maltrattamenti e istigazione al suicidio, in un’intervista al Corriere Adriatico in cui afferma di aver scoperto che la suocera non gli aveva mai detto che la moglie aveva già tentato di togliersi la vita - facebook.com facebook