L’AI uccide i broker assicurativi | preventivi e polizze ora si comprano in chat senza parlare con nessuno Il mercato trema

Le assicurazioni cambiano volto. Ora, molte persone acquistano preventivi e polizze direttamente in chat, senza parlare con un agente. L’intelligenza artificiale ha raggiunto un livello che le permette di vendere meglio di un broker umano. Il settore assicurativo si trova davanti a una rivoluzione che mette in discussione il ruolo dei professionisti tradizionali. La paura è che molti perdano il lavoro, mentre le compagnie puntano sulla rapidità e sull’efficienza dell’AI per ridurre i costi. La situazione fa tremare il mercato e apre un dibattito su come evolverà il settore nei prossimi mesi

Preparatevi a una nuova fase del neoliberismo selvaggio: la morte dei mediatori anche nel settore assicurativo. Benvenuti nel supermercato della sopravvivenza dove l’assicurazione è un’app e l’agente con il quale parlavate è morto o meglio è morto il suo posto di lavoro, sostituito dalle macchine. L’8 febbraio 2026 OpenAI ha approvato, per la prima volta nella storia, applicazioni assicurative costruite da provider e integrate direttamente in ChatGPT. Non sono demo né simulatori: sono preventivi reali, personalizzati e firmati da carrier autorizzati. Li eroga ad esempio Tuio, digital insurer spagnolo con 45. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

