Entro giugno saranno terminati i lavori di ampliamento dell' asilo nido di Portogruaro

I lavori di ampliamento dell'asilo nido di Portogruaro sono in corso e al momento sono stati completati il 50% degli interventi previsti. Entro giugno si prevede di terminare tutte le operazioni di ampliamento, secondo le tempistiche stabilite. La struttura, che si trova nel comune di Portogruaro, sta subendo un potenziamento per accogliere un numero maggiore di bambini.

Il punto sullo stato degli interventi nell'ultima seduta del Consiglio comunale. Fogliani: «Tutto procede in linea con le tempistiche» Proseguono i lavori per la realizzazione dell'ampliamento dell'asilo nido di Portogruaro, per il quale è stato realizzato il 50% degli interventi. Nel corso dell'ultimo Consiglio comunale, l'assessora ai Lavori pubblici, Ketty Fogliani, ha illustrato lo stato di avanzamento, il progetto educativo e la procedura di gara per l'individuazione della ditta aggiudicatrice. Nello specifico, prenderà il via questa settimana la fase di posa degli impianti interni, con l'installazione del sistema fotovoltaico di copertura.