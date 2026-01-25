Frontale a San Giovanni Bianco 44enne ferito ricoverato al Papa Giovanni- Foto

Nella serata di sabato 24 gennaio, nel centro di San Giovanni Bianco, si è verificato un incidente che ha coinvolto un uomo di 44 anni, rimasto ferito. L'uomo è stato prontamente soccorso e trasportato al vicino ospedale Papa Giovanni XXIII. L'incidente ha causato disagi alla viabilità locale, mentre le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell'accaduto.

LO SCHIANTO. Un brutto incidente si è verificato nella serata di sabato 24 gennaio nel centro del paese brembano. Incidente frontale nella serata di sabato 24 gennaio a San Giovanni Bianco in via Boselli verso le 21, coinvolte un'auto e piccolo furgone. Un impatto molto violento, i soccorsi sono partiti in codice rosso con un'ambulanza della Croce Rossa di San Pellegrino e un'auto medica. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. Il 44enne, alla guida della Fiat Panda coinvolta, è stato stabilizzato e poi portato in codice giallo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il 34enne che guidava il furgoncino, invece, non è stato trasportato.

