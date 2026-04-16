San Francesco | piano per il Vestuti e nuovi parcheggi strategici

Vincenzo De Luca ha incontrato il comitato di quartiere San Francesco per discutere di un piano che prevede interventi sul quartiere, tra cui la riqualificazione di alcune aree e la creazione di nuovi parcheggi. Durante l'incontro sono stati affrontati anche temi legati alla sicurezza e ai servizi offerti alla comunità locale. Il progetto si concentra su interventi mirati per migliorare la vivibilità del quartiere e rispondere alle esigenze dei residenti.

Vincenzo De Luca ha incontrato il comitato di quartiere San Francesco per discutere un programma di interventi mirati alla riqualificazione urbana, la sicurezza e il potenziamento dei servizi locali. Il confronto, avvenuto in presenza della presidente del comitato Laura Vitale e dell’assessore uscente Paola De Roberto, ha permesso di delineare una strategia che intreccia infrastrutture, mobilità e assistenza sociale per il territorio. Riqualificazione infrastrutturale e nuove soluzioni per la mobilità. Il fulcro delle proposte avanzate durante l’incontro riguarda il recupero dello Stadio Vestuti, struttura che rappresenta un pilastro identitario per la comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Francesco: piano per il Vestuti e nuovi parcheggi strategici Notizie correlate De Luca incontra il comitato San Francesco: "Sicurezza, nuovi parcheggi e servizi per il quartiere"L’incontro tra Vincenzo De Luca e il comitato di quartiere San Francesco, presieduto da Laura Vitale, si inserisce nel solco di una campagna... Lavori a San Francesco. Il chiostro tra i cantieri strategici della città. Via al maxi interventoIl chiostro di San Francesco entra tra i grandi cantieri che trasformeranno Ascoli, affiancando la riqualificazione di piazza Arringo, già iniziata,... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Bari, riapre la chiesa di San Francesco nel quartiere Libertà: i lavori per 2 milioni pagati da una famiglia; San Donato, addio stadio: spunta il palazzetto. Il rilancio dell’area San Francesco con un impianto per il basket di Serie A; La valorizzazione dell’area San Francesco resta una priorità per il club rossonero; Erasmus+ Campus San Francesco, doppio accreditamento e crescita internazionale. SALERNO, DE LUCA AL COMITATO SAN FRANCESCO: SICUREZZA, PARCHEGGI E SERVIZI AL CENTRO DEL CONFRONTO - Ci sono incontri che vanno oltre il rito elettorale e diventano termometro reale delle attese di un quartiere. È quello che è acc - facebook.com facebook San Francesco da Paola o San Francesco d’Assisi Risponde il cantautore calabrese FRANCESCO PINTUS sul tappeto verde del mio GREEN CARPET #radioromasound #sanfrancesco #francescopintus #bussoletti #greencarpet x.com