Sampdoria-Monza venerdì 17 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 17 aprile alle 20:30 si gioca il match tra Sampdoria e Monza, valido per il 35esimo turno di Serie B. La squadra ligure, grazie a tre vittorie consecutive, ha recuperato terreno e ha lasciato la zona playout, mentre il Monza si presenta con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Le formazioni ufficiali e le quote sono state rese note nelle ore precedenti alla partita.

Con 3 vittorie consecutive Lombardo ha fatto rialzare la testa alla Sampdoria che ha lasciato definitivamente la zona playout e oggi affronta nell’anticipo del 35esimo turno di Serie B il Monza. I blucerchiati hanno vinto in rimonta a Pescara, superando con esperienza ma soprattutto con un atteggiamento da grande squadra un delfino in grande ripresa. Seconda vittoria esterna stagionale e adesso si potrebbe anche pensare di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sampdoria-Monza (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Inter-Cagliari (venerdì 17 aprile 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiDopo essere salita a +9 sulla seconda, l’Inter intende dare la mazzata decisiva al campionato e cerca altri tre punti nel turno casalingo contro il... Sassuolo-Como (venerdì 17 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiLa 33esima giornata di Serie A prende il via con la sfida di venerdì pomeriggio tra Sassuolo e Como al Mapei. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SAMPDORIA – MONZA: INFO BIGLIETTI; Serie BKT: info e prezzi biglietti per Sampdoria-Monza; Sampdoria-Monza: ancora prezzi speciali allo stadio, per blindare la salvezza; Sampdoria-Monza, già venduti in prevendita oltre 2.500 biglietti. Le probabili formazioni di Sampdoria-Monza, le ultime dall'infermeria e l'arbitro della sfidaVenerdì 17 aprile, alle 20:30, si disputerà, presso lo stadio ‘Luigi Ferraris’, Sampdoria-Monza, sfida valida per la 35^ giornata di Serie B 2025-26. Nessun squalificato tra le fila blucerchiate e ... monza-news.it Pronostico Sampdoria-Monza: continua la corsa alla ASampdoria-Monza è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it Alla vigilia di Sampdoria-Monza, il tecnico Lombardo analizza il momento della squadra e gli obiettivi della stagione. "Le vittorie che abbiamo ottenuto non risolvono i nostri problemi: l'obiettivo resta la salvezza e non possiamo pensare di aver fatto abbastanza - facebook.com facebook Sampdoria, Lombardo: “Monza Umiltà e pazienza. Solo così si può compiere l’impresa” x.com