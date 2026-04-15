Sassuolo-Como venerdì 17 aprile 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 17 aprile 2026 alle 18:30 si disputerà la partita tra Sassuolo e Como, valida per la 33esima giornata di Serie A. La sfida si svolgerà allo stadio Mapei, e le formazioni sono state comunicate nelle ultime ore. Sono disponibili quote e pronostici relativi all’incontro, che attirerà l’attenzione degli appassionati di calcio. La partita rappresenta un momento importante della stagione per entrambe le squadre.

La 33esima giornata di Serie A prende il via con la sfida di venerdì pomeriggio tra Sassuolo e Como al Mapei. I lariani vogliono subito dimenticare il ko contro l’Inter e riprendere a marciare nella corsa al quarto posto, che ora dista due punti. La squadra di Cesc Fabregas é tornata a perdere dopo oltre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sassuolo-Como (venerdì 17 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Leggi anche: Fortuna Dusseldorf-Holstein Kiel (venerdì 10 aprile 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Fortuna Dusseldorf-Holstein Kiel (venerdì 10 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol alla Merkur Spiel-Arena Una raccolta di contenuti Temi più discussi: SASSUOLO-COMO: prelazione a prezzi ridotti per gli abbonati, vendita libera dal 10/4; Sassuolo-Como | Info Settore Ospiti; Dove vedere Sassuolo-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Sassuolo-Como: orario e dove vederla in TV e streaming. Dove vedere Sassuolo-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioniLa 33ª giornata di Serie A prende il via con l’anticipo del venerdì alle ore 18:30: al MAPEI Stadium si affrontano il Sassuolo di Fabio Grosso e il Como di Cesc Fàbregas. Tutte le informazioni sul mat ... goal.com Pronostico Sassuolo vs Como – 17 Aprile 2026La sfida di Serie A tra Sassuolo e Como, in programma il 17 Aprile 2026 alle 18:30 al MAPEI Stadio - Città del Tricolore, segna un momento cruciale nella ... news-sports.it Fabregas in conferenza stampa Le sue parole a due giorni da Sassuolo Como facebook