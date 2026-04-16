Sampdoria-Monza gratis in tv | come vederla

Per chi non potrà essere allo stadio, c’è una novità riguardo alla trasmissione della partita tra Sampdoria e Monza. La gara sarà visibile gratuitamente in televisione, offrendo così l’opportunità di seguirla senza costi aggiuntivi. Lo stadio sarà comunque affollato, tra tifosi con abbonamenti e acquirenti di biglietti a prezzo ridotto. La partita si svolgerà al Ferraris, come previsto.

Lo stadio sarà pieno tra abbonati e tifosi che continuano ad acquistare i biglietti a prezzo speciale, ma per chi non andrà al Ferraris c'è una buona notizia. Sampdoria-Monza verrà trasmessa gratis in tv e in streaming. La gara, valida per la 35esima giornata di Serie B, sarà infatti trasmessa in.🔗 Leggi su Genovatoday.it Parma-Fiorentina 1-0: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Sampdoria vs Monza, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Sampdoria-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tvLe ultime notizie dai due schieramenti in vista dell'anticipo della 27ª giornata di Serie B in programma questa sera alle 21:00 a Marassi Il Bari è... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sampdoria-Monza, già venduti in prevendita oltre 2.500 biglietti; Sampdoria, cresce il pensiero stupendo: battere il Monza e puntare i playoff; Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Sampdoria-Monza; Serie B: il Venezia fermato sul pari, vince la Sampdoria a Pescara. Sampdoria Monza sarà visibile in modo gratuito! Tutti i dettagli della gara del FerrarisSampdoria Monza, la partita della 35a giornata sarà eccezionalmente a disposizione dei tifosi a titolo gratuito: ecco cosa filtra La 35ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026 vedrà affrontarsi ... sampnews24.com Le probabili formazioni di Sampdoria-Monza, le ultime dall'infermeria e l'arbitro della sfidaVenerdì 17 aprile, alle 20:30, si disputerà, presso lo stadio ‘Luigi Ferraris’, Sampdoria-Monza, sfida valida per la 35^ giornata di Serie B 2025-26. Nessun squalificato tra le fila blucerchiate e ... monza-news.it LE PAROLE DI BIANCO Nella conferenza stampa prima di Sampdoria-Monza, l'allenatore dei biancorossi Paolo Bianco ha parlato anche dei suoi prossimi avversari. Il tecnico pugliese teme i blucerchiati e il loro cambiamento: ora possono pu facebook Sampdoria, Lombardo: “Monza Umiltà e pazienza. Solo così si può compiere l’impresa” x.com