Sampdoria-Bari | probabili formazioni e dove vederla in tv

Questa sera alle 21 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova si gioca Sampdoria-Bari, secondo anticipo della 27ª giornata di Serie B. La partita vede le due squadre affrontarsi in un match importante per la classifica, con il Bari pronto a scendere in campo in trasferta e la Sampdoria che cerca punti casalinghi. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

Le ultime notizie dai due schieramenti in vista dell'anticipo della 27ª giornata di Serie B in programma questa sera alle 21:00 a Marassi Il Bari è atteso questa sera dalla delicata trasferta contro la Sampdoria, secondo anticipo della 27ª giornata di Serie B, con fischio d’inizio alle ore 21 allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. Una gara dal peso specifico elevato nella corsa salvezza, soprattutto per i biancorossi, chiamati a fare punti per non perdere ulteriore terreno nella parte bassa della classifica. La formazione di Moreno Longo arriva all’appuntamento in una situazione di forte pressione: con 22 punti e il penultimo posto, il Bari è attualmente a -4 dalla salvezza diretta quando mancano 12 giornate al termine del campionato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche: Sampdoria vs Bari, ventisettesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Bari-Pescara: probabili formazioni e dove vederla in tvI biancorossi sono reduci dallo 0-0 di giovedì scorso a Castellammare contro la Juve Stabia, recupero della 10ª giornata, un punto che ha permesso ai...

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Sono raccolti link e contenuti legati all’argomento.

Temi più discussi: Sampdoria-Bari, probabili formazioni: le scelte di Gregucci-Foti e Longo; Sampdoria-Bari: le probabili formazioni; Padova-Bari, le probabili formazioni: Artioli dal 1’?; Milan-Parma: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Serie B, stasera Sampdoria-Bari. Le probabili formazioniSampdoria-Bari riporta alla mente sfide di Serie A, ma oggi la posta in palio è ben diversa. Come sottolinea Tuttosport, al Ferraris va in scena uno scontro diretto pesantissimo in chiave salvezza. «È ... ilovepalermocalcio.com

Sampdoria-Bari, un'altra notte della verità a MarassiSampdoria in campo stasera a Marassi col Bari (ore 21), altra notte della verità per i blucerchiati. Dopo la sconfitta di Mantova che ha interrotto una striscia di 6 risultati utili consecutivi, la sq ... primocanale.it

La #SerieBKT torna in cucina E questa volta è il turno di @sampdoria e @sscalciobari Ci vediamo questa sera, ore 21:00 @uomosenzatonno - facebook.com facebook

La sfida tra #Sampdoria e #Bari su Dazn in modalità gratuita x.com