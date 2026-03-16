De Laurentiis prepara due sorprese per Conte | una può cambiare tutto

Il presidente del Napoli sta preparando due proposte da presentare a Antonio Conte nei prossimi incontri. Queste iniziative sono considerate strategiche e potrebbero influenzare il futuro della squadra. De Laurentiis ha intenzione di svelare le novità durante le riunioni con l’allenatore, senza ancora rivelare i dettagli dei piani. La decisione riguarda aspetti che vanno oltre gli acquisti e le vittorie sul campo.

Il futuro del Napoli non si costruisce solo con acquisti e vittorie in campo. Aurelio De Laurentiis lavora a due progetti strategici che intende presentare ad Antonio Conte nei prossimi incontri. Non sono promesse vaghe, ma dossier concreti: il nuovo centro sportivo e il terreno dove edificare il futuro stadio azzurro. Il patron vuole arrivarci con le carte in mano, pronto a mostrare al tecnico salentino che la società guarda oltre il presente. Le due sorprese di De Laurentiis per Conte. Secondo Il Mattino, il presidente dei partenopei intende incontrarsi con l’allenatore “avendo sul tavolo due grandi sorprese: il centro sportivo e il terreno dove realizzare il nuovo stadio”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Laurentiis prepara due sorprese per Conte: una può cambiare tutto Articoli correlati Leggi anche: Conte e De Laurentiis, è proprio dopo una stagione come questa che si può aprire un ciclo Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Conte verso il Conte-ter: De Laurentiis prepara il futuro con Manna” PSV NAPOLI 2-6: LA REAZIONE DI DE LAURENTIIS DOPO LE PAROLE DI CONTE FA IMPAZZIRE I TIFOSI Tutto quello che riguarda Laurentiis prepara Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis conferma Conte e promette un’altra estate da record; De Laurentiis rompe il silenzio: tornerà a parlare dopo due anni – Tuttosport; Il Napoli prepara il primo colpo estivo: De Laurentiis e Conte si sono convinti – TS; Crans Montana, Guido Bertolaso: Due feriti di Niguarda torneranno a casa la prossima settimana. Incontro Conte-ADL, il presidente prepara due sorprese per il mister: i dettagliCalciomercato Napoli: dovrebbe essere ancora Antonio Conte a coordinare le operazioni della prossima sessione estiva. Il tecnico della SSC Napoli, infatti, va dritto verso una conferma per il terzo an ... msn.com ADL tornerà a parlare dopo due anni: prima la Champions, poi i conti con 40 infortuni in stagione!Aurelio De Laurentiis romperà il silenzio dopo due anni: il presidente del Napoli parlerà solo dopo la matematica qualificazione in Champions. tuttonapoli.net Il Mattino: “#Napoli, Conte verso il Conte-ter: De Laurentiis prepara il futuro con Manna” - facebook.com facebook Il #Napoli prepara il primo colpo estivo: #DeLaurentiis e #Conte si sono convinti – TS x.com