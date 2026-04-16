Il segretario della Lega si trova a dover gestire una situazione complessa, con alcune voci interne che criticano la Casa Bianca, mentre altri membri del partito cercano di mantenere i rapporti con i sovranisti internazionali. La divisione si manifesta all’interno del partito, che appare diviso tra le posizioni più critiche verso gli Stati Uniti e la volontà di mantenere una linea di continuità con gli alleati sovranisti. La questione rischia di creare tensioni interne.

Il segretario della Lega si trova a dover gestire un delicatissimo equilibrio tra le critiche rivolte alla Casa Bianca e la necessità di mantenere saldi i rapporti con il fronte sovranista internazionale. Mentre il leader leghista ha espresso duri giudizi sulla gestione del conflitto in Medio Oriente da parte di Trump, definendo l’escalation una guerra stramaledetta, il partito sta vivendo una profonda spaccatura interna sulla strategia da adottare verso l’amministrazione statunitense. La linea della Lega tra smarcamento e coerenza politica. Le recenti tensioni diplomatiche hanno costretto il leader leghista a una metamorfosi comunicativa che non è passata inosservata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salvini tra Trump e Meloni: la Lega si spacca sul fronte USA

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