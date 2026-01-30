A Roma, il dibattito si infiamma tra i politici di governo. Meloni si allea con i leader della sua stessa area, come Merz, Metzola e Tajani, e torna a parlare di sicurezza. Nel frattempo, Salvini propone nuovi accordi a Vannacci, puntando su patti che rafforzino la coalizione. La questione Trump resta al centro delle attenzioni: Gianfranco Rotondi rivela che Meloni, in passato, aveva criticato l’ex presidente statunitense, ma ora sembra aver cambiato rotta. La politica italiana, dunque, si muove tra alleanze e dichiar

La premier fa visita ai militari di Strade sicure: tensioni in Cdm fra Mantovano-Giuli-Foti e Giorgetti-Abodi. Tajani sfida Salvini sul Ponte. Vannacci e l'ipotesi del suo piccolo simbolo dentro il logo Lega Roma. La verità, vi prego, su Meloni-Trump. Ascoltatela. La dice Gianfranco Rotondi, amico di Meloni, saggezza irpina: “Meloni diceva peste e corna di Trump, prima che fosse Trump. La destra italiana non ama Trump, ma deve farci i conti. Meloni è saggia”. Un’altra confidenza, alla buvette, sul referendum, ancora di Rotondi: “Vincerà il ‘sì’ perché i magistrati non sono amati dagli italiani. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meloni la Popolare: si lega a Merz-Metzola e Tajani e si riprende il tema sicurezza. Salvini propone "patti" a Vannacci

Approfondimenti su Meloni Trump

La Lega manifesta divisioni interne sulla questione degli aiuti militari all’Ucraina, con alcuni esponenti che si oppongono alla proroga e altri che mantengono una posizione più moderata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Meloni Trump

Argomenti discussi: Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria; 24 gennaio-21 febbraio. Un mese di lotta e di avanzamenti nella lotta per cacciare il governo Meloni!; Meloni si sbilancia verso Washington giocando di sponda con Merz; Il Piano casa ha un tallone d’Achille.

Meloni la Popolare: si lega a Merz-Metzola e Tajani e si riprende il tema sicurezza. Salvini propone patti a VannacciLa premier fa visita ai militari di Strade sicure: tensioni in Cdm fra Mantovano-Giuli-Foti e Giorgetti-Abodi. Tajani sfida Salvini sul Ponte. Vannacci e l'ipotesi del suo piccolo simbolo dentro il lo ... ilfoglio.it

Popolare Bari, vertici condannati a risarcire: «dai 120 milioni vanno dati i ristori ai 70mila soci truffati»Dopo la sentenza Turco (M5s): il governo Meloni si assuma la responsabilità di attivare immediatamente strumenti a sostegno dei risparmiatori ... lagazzettadelmezzogiorno.it