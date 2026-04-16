Matteo Salvini ha confermato il suo appoggio al governo e alla premier, cercando di ridurre le tensioni sorte dopo le dichiarazioni di Donald Trump, che aveva criticato sia la leader italiana che il Papa Leone XIV. Le dichiarazioni di Salvini arrivano in un momento di confronto pubblico tra diverse figure politiche, mentre il dibattito politico italiano si concentra sulle recenti dichiarazioni di ex presidente statunitense.

ROMA – Matteo Salvini ribadisce il sostegno totale al governo e a Giorgia Meloni, e prova a raffreddare le tensioni dopo le parole di Donald Trump contro la premier e contro Papa Leone XIV. Il vicepremier dice di contare sulla solidità del rapporto tra Italia e Stati Uniti, al di là delle dichiarazioni di queste ore, ma aggiunge che gli attacchi al Papa e alla presidente del Consiglio vanno condannati. Sulla guerra in Medio Oriente invita poi alla cautela, osservando che Trump ne ha già annunciato più volte la fine senza che il conflitto si sia davvero fermato. “Se la guerra, come dice Trump, finisce tra una settimana, tanto meglio, ma la guerra a parole di Trump è già finita parecchie volte e non è ancora finita.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Salvini: “Per Trump la guerra è finita già parecchie volte”

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