Iran Trump | La guerra è praticamente finita

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che la guerra con l’Iran è praticamente finita durante un’intervista telefonica con un corrispondente della CBS. La comunicazione è avvenuta ieri, e la dichiarazione è stata trasmessa in diretta. Nessun altro dettaglio o dichiarazione ufficiale è stato fornito al momento.

La guerra con l'Iran "è praticamente finita". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un'intervista telefonica con il corrispondente della CBS, Weijia Jiang. Il pèresidnete ha aggiunto: "Loro (l'Iran) non hanno una marina, non hanno comunicazioni, non hanno un'aeronautica". Trump ha aggiunto, nell'intervista telefonica, che il conflitto è "molto avanzato" rispetto al calendario di quattro-cinque settimane precedentemente fissato.

