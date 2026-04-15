Salvini per Trump la guerra è finita parecchie volte

Il vicepremier Matteo Salvini ha commentato le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti, affermando che, secondo questa figura, la guerra sarebbe già finita più volte, anche se in realtà non lo sarebbe. La dichiarazione è stata rilasciata in via Bellerio, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle fonti delle affermazioni. Salvini ha espresso il suo punto di vista sulla questione senza approfondimenti aggiuntivi.

"La guerra, stando a Trump, è già finita parecchie volte, e non è ancora finita.": così il vicepremier Matteo Salvini in via Bellerio. "Se andasse avanti alcune settimane, sarebbe impensabile investire miliardi in sicurezza e difesa, e non investire altrettanti soldi per luce, gas e gasolio" aggiunge Salvini che lancia un'altra frecciata nei confronti di Trump dopo gli attacchi al Papa: "Mettersi sui social nei panni di Gesù Cristo non penso aiuti la pace nel mondo o aumenti la credibilità di nessuno".🔗 Leggi su Lanazione.it

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