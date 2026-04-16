Salvini e il dilemma Trump | la Lega è divisa la base molto meno
Da settimane, Matteo Salvini si trova al centro di un dibattito interno alla Lega riguardo alla posizione da assumere nei confronti di Donald Trump. La questione divide i membri del partito, mentre la base dei sostenitori sembra mantenere una posizione più compatta e meno incline alle critiche. La strategia del leader leghista, tra attacchi diretti e atteggiamenti più distaccati, sta generando discussioni interne e attenzione pubblica.
Mi si nota di più se attacco Donald Trump a muso duro o se mi smarco parzialmente? L’ Ecce Bombo di Matteo Salvini va avanti da settimane. Almeno da quando il capo della Casa Bianca ha iniziato quella « stramaledetta guerra » contro l’ Iran, come l’ha definita il leghista. Da lì tutto è cambiato. Matteo Salvini in versione Ecce Bombo (Immagine realizzata con l’IA). La solidarietà tardiva a Giorgia Meloni. In via Bellerio, ancor prima di perdere il referendum, erano certi che il centrodestra sarebbe stato fortemente danneggiato dagli effetti dell’ escalation in Medio Oriente. E quindi via all’ operazione di smarcamento progressiva, ancor prima che f osse costretta ad avviarla Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Lettera43.it
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