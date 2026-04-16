Da settimane, Matteo Salvini si trova al centro di un dibattito interno alla Lega riguardo alla posizione da assumere nei confronti di Donald Trump. La questione divide i membri del partito, mentre la base dei sostenitori sembra mantenere una posizione più compatta e meno incline alle critiche. La strategia del leader leghista, tra attacchi diretti e atteggiamenti più distaccati, sta generando discussioni interne e attenzione pubblica.

Mi si nota di più se attacco Donald Trump a muso duro o se mi smarco parzialmente? L’ Ecce Bombo di Matteo Salvini va avanti da settimane. Almeno da quando il capo della Casa Bianca ha iniziato quella « stramaledetta guerra » contro l’ Iran, come l’ha definita il leghista. Da lì tutto è cambiato. Matteo Salvini in versione Ecce Bombo (Immagine realizzata con l’IA). La solidarietà tardiva a Giorgia Meloni. In via Bellerio, ancor prima di perdere il referendum, erano certi che il centrodestra sarebbe stato fortemente danneggiato dagli effetti dell’ escalation in Medio Oriente. E quindi via all’ operazione di smarcamento progressiva, ancor prima che f osse costretta ad avviarla Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Salvini e il dilemma Trump: la Lega è divisa, la base molto meno

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