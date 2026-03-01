Usa la base Maga divisa sull’attacco di Trump all’Iran

Durante un discorso a Fayetteville, vicino alla base militare di Fort Bragg, l'ex presidente ha annunciato che gli Stati Uniti smetteranno di intervenire per rovesciare regimi stranieri, sottolineando la volontà di evitare coinvolgimenti non necessari. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni contrastanti tra i militari e i politici, mentre la base Maga si divide sull’attacco di Trump all’Iran.

(Adnkronos) – "Smetteremo di correre a rovesciare regimi stranieri di cui non sappiamo nulla, con cui non dovremmo essere coinvolti", aveva promesso Donald Trump a Fayettevile, vicino alla base militare di Fort Bragg, in Carolina del Nord. Era il 2016. Il tycoon di New York era appena stato eletto presidente degli Stati Uniti per la.

MAGA vs MAGA: Georgia election exposes divisions in Trump’s baseDALTON, Georgia, Feb 13 (Reuters) - President Donald Trump may have expected his endorsement of a local prosecutor in the race to replace U.

Il video di Trump sull’attacco di Usa e Israele all’Iran: «L’ora della libertà è vicina»Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato in un video su Truth che gli Stati Uniti hanno avviato «importanti operazioni di combattimento in Iran.

Le guerre di Trump: ora pensa all'Iran

La base Maga contro Trump, Tucker Carlson: «L'attacco all'Iran disgustoso e malvagio»Marjorie Taylor Greene parla di «tradimento» di un presidente che «tutti noi avevamo creduto fosse diverso e che aveva detto basta» ... corriere.it

Usa, la base Maga contro l’intervento in Iran: Trump tra due fuochiMentre Israele attacca Teheran, il presidente Usa si trova costretto a decidere se portare gli Stati Uniti in guerra. Il comando Centcom è operativo, le risorse militari aumentano, ma la scelta finale ... tg24.sky.it

Proteste contro gli Usa in Pakistan, Iraq e nel Kasmir dopo l'uccisione di Khamenei - video x.com